Desconto Águas Guariroba dá desconto de até 50% em dívidas e parcela valor em 100 vezes Campanha Fique em Dia permite renegociação de débitos com a concessionária; prazo e descontos dependem da idade da dívida

Segue até o fim de novembro a campanha de negociação de débitos Fique em Dia, da Águas Guariroba, que fornece condições especiais para negociação de contas em atraso com descontos de até 50% no valor total dos débitos e parcelamento em até 100 vezes sem juros e multas –de acordo com a idade da dívida. A ação foi aberta na segunda-feira (4).

“A campanha Fique em Dia é mais uma das ações que aproxima a concessionária da população. Estamos disponibilizando para os clientes uma oportunidade de regularizar seus débitos com vários benefícios, podendo liquidar uma dívida antes acumulada e sem perspectiva de solução”, explicou Marcilene Vieira da Silva, supervisora de Atendimento Presencial da concessionária, segundo quem a iniciativa ajuda também os consumidores a limparem seus nomes perante o comércio. “Dessa forma, o cliente consegue resgatar o seu cadastro positivo, dando-lhe a chance de aproveitar com mais tranquilidade as datas festivas no final do ano”, prosseguiu.

A negociação dos débitos pode ser feita no ponto de atendimento da Águas Guariroba no Centro (Rua Marechal Cândido Mariano, 1.808), pelos telefones 0800-642-0115 e 115 ou ainda pelo WhatsApp (67) 9-9123-0008.