CLIMA Ainda há previsão de chuva à tarde, mas dia é de calor em todo MS

Confira o mapa do clima abaixo Foto: Ico Victório

Após fim de semana de tempo instável e chuvoso em Mato Grosso do Sul, hoje, segunda-feira (18), o dia amanhece ensolarado, céu limpo, mas ainda há precisão de chuva para tarde.

Em grande parte do Estado o céu fica nublado e pode até chover forte no Centro, Sul e Leste. Na região do Pantanal e demais áreas o céu fica parcialmente nublado, com possíveis chuvas isoladas.

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo do Clima (Cemtec), apesar do tempo instável, Três Lagoas deve registrar calorão de 35°C; em Coxim os termômetros devem alcançar os 33°C; e em Campo Grande 30°C. Nas cidades de Dourados e Corumbá a máxima deve ser de 32°C.

A umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 50%. Já a temperatura no restante das cidades pode variar de 20°C a 36°C.