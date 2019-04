Mattogrosso Alana Regina e Rodrigo Grando são jornalistas homenageados por João César Mattogrosso

Profissionais da imprensa, das mais diversas áreas, foram homenageados e agraciados com a Medalha Legislativa Priscilla Sampaio, alusiva ao Dia do Jornalista, celebrado no último domingo, dia 7. A Sessão Solene aconteceu na quarta-feira (10), Dia Municipal do Jornalista.

Na ocasião, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) prestou homenagem para dois grandes profissionais da imprensa de Campo Grande: “Alana Regina, além de competente jornalista, tem uma bela história” apontou. Criada pelo pai Laudelino Portela, Alana cresceu em internatos onde estudava, e veio para Campo Grande em 2014, com apenas 17 anos. Precisou ser emancipada para conseguir estudar e trabalhar, enquanto seu pai auxiliava à distância. Na faculdade, optou pelo curso de jornalismo pois acredita que, com o seu trabalho pode ajudar aqueles precisam. Começou estágio em 2016, na editoria de política e hoje é reconhecida pelo seu trabalho. Suas lutas do dia a dia fez com que conseguisse seguir em frente e apesar dos desafios, nunca pensou em desistir. Hoje é repórter no site Campo Grande News.

Rodrigo Grando foi outro destaque homenageado por João César Mattogrosso. Natural de Cerquilho-SP, o jornalista começou com a carreira ainda no primeiro ano de faculdade, em 2001. No último ano do curso de Jornalismo foi aprovado para o estágio na TV TEM, afiliada da Rede Globo em Sorocaba, onde ficou por seis meses até colar graduação, em março de 2005. Um mês depois já estava na RBSTV, afiliada Rede Globo, em Joinville - SC, onde atuou como repórter, editor de texto e apresentador. Sete meses depois, em dezembro do mesmo ano, foi para a TV Fronteira mais outro canal afiliada da Rede Globo, em Presidente Prudente - SP. Em junho de 2009 se mudou para Campo Grande, para trabalhar na TV Morena também afiliada da Rede Globo, onde está até hoje. É apresentador, repórter e editor-chefe do Bom dia MS.