Inspiração Alcinópolis busca inspiração no Estado para consolidar imprensa oficial do município

Para consolidar a imprensa oficial de Alcinópolis com a editoração eletrônica do Diário Oficial, servidores do Executivo e Legislativo do município buscam inspiração no Estado. Na última semana, o presidente da Câmara, Marcos Antônio dos Reis e as servidoras Dalma Crisóstomo e Deuseli Crisóstomo da Silva estiveram no Núcleo de Editoração vinculado à Secretaria de Administração e Desburocratização para acompanhar o processo de elaboração da publicação oficial de MS.

“Nosso objetivo é acompanhar todo o processo de recebimento das publicações, verificar que sistemas são utilizados, como o Diário é diagramado e também ter acesso à legislação que regulamentou a imprensa oficial em Mato Grosso do Sul”, destaca o presidente da Câmara de Alcinópolis, Marcos Antônio dos Reis.

De acordo com o parlamentar, após a visita ao núcleo de Editoração, leis e decretos que regulamentam o Diário Oficial no Município serão propostas e votadas na Câmara. “Iremos regulamentar nosso Diário, que já está em sua 65ª edição”, expõe.

Para o coordenador do Núcleo de Editoração do Diário Oficial do Estado, Antônio da Silva Muller, o intercâmbio de informações contribui para que a política pioneira de modernização adotada pelo Estado se efetive e alcance todo os municípios. “Pioneiro na implantação da versão eletrônica, Mato Grosso do Sul avançou no quesito transparência dos atos públicos e hoje compartilha com os municípios esta conquista”, afirma.

Fundada em 03 de setembro de 1979, a Imprensa Oficial do Estado integra atualmente a Coordenadoria-Geral de Gestão de Documentos e Imprensa Oficial (CGDI), com a denominação de Núcleo de Editoração do Diário Oficial do Estado – NDOE. Além da coordenação, integram o órgão, os servidores Romildo Ignácio de Lima e Ivete Terezinha Verruck.