Aldeia Aldeia Água Bonita será beneficiada com mais unidades habitacionais

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e a Caixa Econômica Federal (CEF) assinaram termo de cooperação e parceria para a contratação de 16 novas unidades habitacionais na aldeia Água Bonita – Módulo 4, na Capital.

As novas moradias fazem parte do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) criado pelo Governo Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida com a finalidade de possibilitar ao agricultor familiar, trabalhador rural e comunidades tradicionais o acesso à moradia.

No total a aldeia Água Bonita será beneficiada com 96 unidades habitacionais, sendo que 80 já estão sendo construídas por famílias capacitadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat).

O extrato do termo de cooperação e parceria foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (23.11).