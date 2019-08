Nova Andradina Alegria da Melhor Idade contagia abertura dos Jogos em Nova Andradina

A cerimônia de abertura do maior evento da terceira idade do Estado foi marcado por momentos emocionantes. Os Jogos da Melhor Idade começaram a movimentar Nova Andradina na noite desta terça-feira (13.8). As delegações representantes de 24 municípios de Mato Grosso do Sul trouxeram alegria, motivação e muita animação para a cidade. O evento contou com a participação de mais de 700 atletas e uma torcida cheia de energia, celebrando a vida no Ginásio de Esportes da cidade.

Animados, os atletas desfilaram pela passarela, dando início à cerimônia. Sob os olhares atentos, a tocha foi trazida pelo atleta Francisco José dos Santos (seu Chico), que há mais de 25 anos participa do Conviver de Nova Andradina. O atleta é detentor de vários títulos de dança de salão em diversas competições estaduais e Mister Nova Andradina em 2009. O juramento foi feito por Maria de Lourdes Vasconcelos, que faz dupla com seu Chico em todos os eventos.

A Banda Municipal Getúlio Vargas abrilhantou a cerimônia e foi a responsável pela execução dos Hinos Nacional e de Mato Grosso do Sul. As apresentações culturais da Apae e do Projeto Conviver empolgaram o público e mostraram a diversidade de talentos dos artistas da Cidade Sorriso.

Na abertura da competição, o prefeito José Gilberto Garcia destacou a importância do evento para os idosos e a honra em sediar uma competição tão grandiosa. “Para nós é um orgulho muito grande trazer estes Jogos para o município, não apenas porque movimenta a economia local, mas pelo que vocês significam para cada um de nós, a história, a colaboração, essa energia”, comentou o administrador municipal, ao elogiar o trabalho da Fundesporte, que tem à frente Marcelo Miranda.

Prefeito José Gilberto

Em nome da Fundesporte, Marcelo Miranda, ressaltou o esforço do governo estadual para a promoção desta competição e o empenho da comissão dos Jogos e do município, na organização de todos os detalhes.

“Preparamos estes Jogos com muito carinho para vocês, junto a toda equipe da Prefeitura de Nova Andradina. Parabenizo a todos os atletas pelo empenho na campanha do tênis solidário, que irá beneficiar futuros atletas e também pela vitalidade, alegria e disposição que carregam. Melhor Idade está na mente, nas atitudes e no estilo de vida que levam. Bons jogos a todos”, comentou Marcelo Miranda.

Durante sua fala, a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Julliana Ortega, agradeceu a oportunidade de sediar, pela primeira vez, esta edição dos jogos e elogiou a disposição do governo estadual e do município na realização de uma competição tão importante para a valorização da terceira idade.

Marcelo Miranda, presidente da Fundesporte

Da mesma forma, o responsável pela pasta de Educação, Esporte, Lazer do município, enalteceu a participação dos atletas e dos comitês presentes à celebração. “Que o fair play prevaleça, a amizade e o espirito de confraternização. Que vença o melhor em cada modalidade. Nossa cidade preparou tudo com muito carinho e esmero pra vocês”, declarou Fábio Zanata, secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Os Jogos da Melhor Idade são realizados pelo Governo do Estado, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a Prefeitura, por meio da Funael (Fundação Nova andradinense de Esporte e Lazer) e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

Até o próximo domingo (18.8), os atletas estarão envolvidos nas disputas nas modalidades de bocha, dama, xadrez, dança de salão, dominó, malha, natação, sinuca, tênis de mesa, truco e voleibol adaptado.

Também participaram da abertura dos Jogos da Melhor Idade, o deputado estadual Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Assembleia Legislativa, o diretor-geral dos Jogos, professor Paulo Ricardo Nuñez e equipe, os prefeitos de Ivinhema, Eder Wilson (Tuta), e de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, vereadores, secretários municipais, entre outras lideranças da região.

As competições estão sendo realizadas em dois períodos – manhã e tarde, na sede do Projeto Conviver e outras sete praças esportivas: Ginásio de Esportes Irmão Braz Sinigaglia, Escolas Municipais João de Lima Paes e Efantina de Quadros, Escola Estadual Austrílio Capilé Castro, Academia Aqua Nova, Estádio Luiz Soares Andrade (Andradão) e o Poliesportivo Frederico Kruger (Batayporã).

Ainda nesta quarta, haverá o Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2019, a partir das 20h, na Casa do Retiro Divina Providência (R. Gino Lima – Nova Andradina – MS).