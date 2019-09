CLIMA Alerta para baixa umidade com calor e possibilidade de chuva Confira no mapa do tempo as previsões para sua região

Por: TERO QUEIROZ 18/09/2019 às 08:32

Foto: Chico Ribeiro Nesta quarta-feira (18), o tempo é estável em Mato Grosso do Sul, com céu parcialmente nas regiões extremo oeste, sul e sudoeste, há possibilidade de chuva isolada, nas demais regiões a nevoa seca baixa e o dia permanece quente, podendo alcançar máxima de até 40ºC. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), pode haver ligeira queda na temperatura e melhora na umidade do ar nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central devido aos ventos do quadrante sul. Durante a manhã, a umidade relativa do ar ficará em torno de 80%, mas durante a tarde haverá queda significativa, e os índices de umidade podem chegar a 15% considerado estado de alerta, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Na Capital há possibilidade para ligeiro declínio na temperatura variando entre 23°C a 37°C. Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa.