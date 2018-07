Cidades "Alguém precisa tomar coragem e lutar pela saúde", afirma Elenilton Dutra Empresário do ramo da saúde, ex-agente público e pré-candidato a deputado estadual, é exemplo de luta e perseverança no MS

O empresário e ex-agente público, Elenilton Dutra. Foto: Divulgação

Barreiras nunca foram obstáculos para Elenilton Dutra, onde desde cedo aprendeu que o trabalho é um fator importante de mudança e transformação.

Sul-mato-grossense de raiz, natural de Glória de Dourados, filho de pai paraibano e mãe cearense, veio para Campo Grande com apenas 8 anos de idade. Adotou a Capital como sua terra de coração.

O Inicio

Elenilton inicia sua vida profissional aos 13 anos. "Comecei a trabalhar com 13 anos de idade na antiga Assembleia Legislativa quando ainda era na Rua Barão do Rio Branco, atuando como office boy no gabinete do ex-deputado José N. dos Santos", conta.

Ao entrar na Assembleia, o jovem office boy passa a conhecer e, ainda muito jovem, a se desenvolver no universo da política.

"Posteriormente, tornei-me auxiliar de gabinete do ex-deputado Aires Marques. Depois fui para Ponta Porã, coordenar a campanha do ex-prefeito e candidato a deputado estadual, Carlos Fróes. Uma eleição vitoriosa. Trabalhei com ele por 2 anos até coordenar sua próxima campanha a prefeitura da cidade, vencendo o pleito. Neste período, com 16 anos, fui eleito presidente da Associação de Moradores da Coophavila II, na época, o presidente mais jovem do Brasil", diz.

Empreendedor

Aos 49 anos, Elenilton Dutra, venceu inúmeros obstáculos e hoje é um homem de sucesso. Sua trajetória, é motivo de orgulho. "Nunca deixei de acreditar. Quando se tem empenho e força de vontade, você pode fazer a diferença. Eu sou um exemplo disso. Vim de família humilde e com trabalho, cheguei longe", orgulha-se.

Empreendedor da área da saúde, é proprietário da Ideal Vida Sistema de Saúde, com sede em Mato Grosso do Sul e filiais nos estados de São Paulo e Ceará. "Nossa empresa é conveniada a diversas prefeituras e empresas privadas, que possui 86 mil associados no estado, fruto de um trabalho realizado com seriedade, sem ludibriar ninguém, com atendimentos a preços populares", explica.

Saúde

Como empreendedor do ramo, Elenilton conhece as várias realidades da saúde no MS e destaca que a rede pública poderia ser melhorada se houvesse mais empenho por parte dos múnicipios em capitar investimentos para equipar o interior do estado e desafogar a Capital da enorme demanda.

"A situação do interior é uma vergonha. Os prefeitos tinham que pegar o dinheiro que recebem dos governos estaduais e federais e investir em seus municípios, montando polos de atendimentos no interior e na aquisição de equipamentos imprescindíveis como de mamografia, ultrasonografia, entre outros, e não apenas utilizar os recursos, via emendas parlamentares, para adquirir vans e mandar a população para Campo Grande e ficarem nas filas. Assim tira as vagas dos campo-grandenses e a população do interior também não consegue, fazendo as pessoas dormirem nas postas dos hospitais atrás de vagas", considera.

Ele pontua que a grande necessidade da saúde, é a falta de leitos hopitalares no estado, prejudicando muito quem precisa de atendimentos médicos e superlotando as unidades existentes.

"Se constroí aquario, se constrói rodovias, se constrói tudo e não se constroem hospitais novos. Acho um absurdo uma pessoa morrer por falta de uma vaga em hospital, é uma vergonha. O grande prejudicado, quem sofre de verdade, é o pobre, pois o rico, vai tratar-se em médicos particulares, em São Paulo ou no exterior. Quem fica na fila do SUS, é aquele que trabalha o dia inteiro e quando chega à noite, encara um posto de saúde lotado atrás de um atendimento".

Dutra reflete ainda que menos corrupção e mais investimento, é necessário para a melhora na qualidade da assistência médica pública.

"Aumentar os leitos e dar maior qualidade de trabalho aos médicos, enfermeiros, servidores, construir novos hospitais, comprar equipamentos novos, é possível sim. Nosso país é muito rico, dinheiro tem. Vemos constantemente denúncias de roubos e a saúde ninguém faz nada porque? Por que é pobre que precisa?

Agente Público

Atendendo milhares de pessoas, quebrando a burocracia e servindo como um "elo de ligação" entre a população e os órgãos públicos municipais, Elenilton por mais de um ano e meio, foi assessor especial de relações institucionais da SEGOV (Secretaria de Governo) na atual gestão municipal, e ressalta a importância deste período em seu trabalho junto a comunidade.

"Tive a oportunidade por durante 1 ano e 7 meses, estar ao lado do prefeito, um dos mais dinamicos e sérios que já conheci, atuando como assessor especial. Minha função no gabinete era realizar atendimentos a população e encaminhar os pedidos de reinvidicações, como de lâmpadas, de melhorias nas ruas, fazendo as indicações e procurando os secretários para fazerem aquilo que demoram para acontecer, sendo um porta-voz do prefeito perante as autoridades."

Pré-candidato

Pela sua trajetória e longo trabalho no apoio a população, Elenilton tornou-se pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. A decisão de disputar, veio através do incentivo de amigos e da própria população.

"Hoje sou pré-candidato a deputado estadual, porque tenho recebido incentivo por parte de amigos e da população. Nas últimas duas campanhas, tive o privilégio de coordenar a campanha de Marquinhos Trad, quando deputado, e coordenei a sua chapa de vereadores na última eleição municipal, Até o dia 06/07, último dia pela lei, eu ocupava o cargo de assessor especial na prefeitura, deixei para ser candidato", explica.

Para ele, ser canditato hoje, é um ato necessário de coragem.

"Muitos amigos tem me perguntado: deixar um cargo na prefeitura, de assessor especial, pra enfrentar um pleito eleitoral, onde os políticos estão todos desgastados e com todos falando mal? Se a gente não tiver coragem de encarar uma eleição, mostrar a verdade pro povo e aquilo que está errado, somos mais um e não quero ser mais um. Vir ao mundo, todos vem, mas são poucos que fazem a diferença", considera.

Dutra acredita não votar é colaborar para a manutenção do erro e que a pesquisa é primordial na hora de escolher um candidato a um cargo público.

"Hoje, 60% da população diz que não vai votar em ninguém,vai votar em branco, o que é um grande erro. É importante analisar todos os candidatos. Da mesma forma que há muitos candidatos ruins, há muitos candidatos bons. Observar quem é quem, pesquisar suas vidas, a origem, o que tem feito e averiguar o contexto de cada um, é fundamental."

Por conta própria, sem qualquer mandato público, Elenilton trabalhou pela defesa das investigações contra a "Máfia do Câncer", um grande esquema de corrupção descoberta no estado.

"Eu, sem ser ninguém no poder público, fui a Brasília denunciar a "Máfia do Câncer" no MS, já que o conselho regional de medicina local não agia. Eu fui lá pedir a intervenção do conselho para fazer essa denúncia andar", diz.

A Sua Grande Bandeira

Elenilton reforça que a luta pela melhoria da saúde para a população, é a sua grande bandeira.

"A saúde é a minha bandeira. É importante reunir prefeitos, vereadores e associações, mostrar o que está errado e o que deve ser feito. Chegou a hora de alguém tomar coragem e lutar pela saúde e comprar essa bandeira. Não sou médico, sou um empresário da área da saúde e acredito que há como mudar," enfatiza.