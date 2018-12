Alemanha Aliada de Merkel é eleita líder de partido na Alemanha

A secretária-geral da CDU (União Democrata Cristã, na sigla em alemão), Annegret Kramp-Karrenbauer, 56, foi escolhida, nesta sexta-feira (7), para suceder a chanceler alemã, Angela Merkel, no comando do partido.

AKK, como também é conhecida, recebeu 517 votos de 999 delegados da sigla em convenção em Hamburgo, na Alemanha. A vitória dela representa a continuidade da linha moderada adotada por Merkel em 18 anos como líder da CDU e em 13 como primeiro-ministra alemã.

O resultado da votação também é determinante para que Merkel cumpra seu mandato e deixe a política em 2021, quando Kramp-Karrenbauer, ainda chamada de "Merkel bis", deverá liderar o partido nas eleições federais alemãs.

O segundo colocado da disputa, com 482 votos, foi o advogado do mundo corporativo Friedrich Merz, 63, que propunha uma guinada à direita da CDU e do país. Jens Spahn, ministro da Saúde, também concorria à liderança do partido, mas foi derrubado ainda no primeiro turno da votação.