Economia Alimentos são principais causadores do aumento da inflação, confirma resultado prévio do IBGE

Considerado a prévia da inflação oficial do governo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), subiu 0,21% em abril. O resultado representa uma desaceleração frente a abril de 2016 — quando a taxa tinha sido de 0,51%. Em março, no entanto, a taxa tinha sido um pouco menor, de 0,15%. Pesquisa da Reuters com economistas estimava alta de 0,27 por cento em abril. Os dados divulgados pelo IBGE mostram ainda que o IPCA-15 acumula aumento de 4,41% nos doze meses encerrados em abril.

O grupo Transportes pressionou a inflação para baixo em abril, ao apresentar deflação de 0,44% (impacto de 0,08 ponto percentual). É o segundo mês seguido de taxas negativas. Em abril, os preços de combustíveis — com forte peso no orçamento das famílias — caíram 2,77%. O litro da gasolina ficou 2,24% mais barato e o litro do etanol recuou 5,48%. Ao mesmo tempo, no entanto, as passagens registraram alta de 15,32%.

A maior influência para a alta dos preços veio do grupo de alimentos e bebidas, que subiu 0,31% no mês e teve impacto de 0,08 ponto percentual, ou seja, quase metade da taxa de 0,21%. Em março, os preços de alimentos tinham registrado deflação de 0,08%. (Com EBC).