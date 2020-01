Alistamento Alistamento militar deste ano pode ser feito pela internet até junho

Está disponível, desde o início do ano, o alistamento militar online. A informação foi repassada pelo secretário da Junta de Serviço Militar de Dourados, Cláudio Caldeira Barbosa.

“Nessa nova modalidade de alistamento o jovem que completa 18 anos em 2020 e possui CPF (Cadastro de Pessoa Física) poderá ter a comodidade de realizar o seu alistamento militar utilizando o mais moderno meio de acesso (computadores, tablets e aparelhos de telefonia móvel com acesso à internet), no conforto de sua residência, evitando a permanência indesejável em eventuais filas na Junta de Serviço Militar”, explica.

Para realizar o alistamento basta acessar o encereço www.alistamento.eb.mil.br.

Após o alistamento on-line a pessoa receberá um número de protocolo e poderá, por intermédio do site, saber se prossegue na seleção para o serviço militar nas Forças Armadas (Marinha, Exército, Aeronáutica) ou se será dispensado, recebendo o CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação).

O Sistema está disponível para o alistamento online desde o dia 1º de janeiro de 2020.

Dentro da modalidade online, jovens que não possuem CPF ou que tenham nascido antes do ano de 2002, não conseguirão efetuar a inscrição e, estes sim, deverão procurar a Junta de Serviço Militar do município.

Rapazes que completam 18 anos em 2020 têm até o dia 30 de junho para realizarem seu alistamento militar, período considerado dentro do prazo. O Alistamento após 30 de junho será considerado período fora do prazo e acarretará em multa, conforme previsto no regulamento da lei do serviço militar.

SERVIÇO

A Junta de Serviço Militar de Dourados está localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1453, Centro, no prédio antigo da Prefeitura. O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.