"RODRIGO NOGUEIRA E AMIGOS" Almoço com baile neste domingo arrecada brinquedos para crianças carentes Delinha fará participação no evento que tem início as 11h no Rádio Clube Campo

Foto: Divulgação

O músico Rodrigo Nogueira fará a segunda edição do almoço dançante “Rodrigo Nogueira e Amigos” no dia 15 de dezembro, no Rádio Clube Campo, a partir das 11 horas. A festa tem como novidade a arrecadação de brinquedos para crianças à serem doadas no Natal. A comunidade do Mandela, localizada no bairro Izabel Garden, região norte de Campo Grande, que deve receber os brinquedos.

“Um amigo me falou esse ano, porque a gente não aproveita a festa para pedir brinquedos. Quem puder, tiver um brinquedo que já não esteja utilizando, ou mesmo quiser doar, estaremos recebendo”, disse Rodrigo.

Já está confirmada a participação especial da cantora Delinha junto ao Jeitão Pantaneiro. Haverá ainda bailão feito por Zé Carrilho e grupo Baile Bom, além de Luis Goiano e Girsel Da Viola e Lennon e Junior, para animar a festança. Segundo os Rodrigo, o público também terá a oportunidade de saborear um delicioso almoço que começará a ser servido às 12h, com o ingresso, os presentes já terão acesso ao churrasco com pratos variados.

O ingresso custará R$ 25,00, a festa de acordo Rodrigo, é um momento de confraternização entre amigos, músicos, familiares e colegas de trabalho. “Trabalhamos juntos o ano inteiro, nas maiorias das vezes nos vemos na correria, esse um momento para nos encontrarmos e fazer o que gostamos, com música”, explicou o organizador.

Estão sendo esperadas cerca mil pessoas no evento.

O convite já pode ser solicitado pelos telefones 9 9947-3604/ 9 8164-9891.



SOBRE RODRIGO NOGUEIRA



O campo-grandense Rodrigo Nogueira, começou sua carreira na música em 2002, quando formou um grupo musical com seus primos e começou a tocar em bailes na capital e no interior do Estado de Mato Grosso do Sul.



Com experiência na bagagem, ele começou a tocar com duplas de renome nacional como Ronaldo Viola e Praiano, Batô e Fernando, e Luis Goiano e Girsel da Viola, onde viajou por muitos estados, fazendo apresentações para grandes públicos.



De volta aos bailes, o acordeonista integrou os grupos: “Os Pantaneiros”, “Fama”, e “Grupo Trembão”, se apresentando em várias festas tradicionais dos Estados de MS, MT, PR e SP, onde teve a oportunidade de fazer aberturas de grandes shows como do cantor Almir Sater e da dupla da Zezé di Camargo e Luciano.



Em 2019, em carreira solo, está lançando seu CD com o título “Na Tradição Pantaneira”, com clássicos da música regional com participação de artistas e amigos que fazem parte da história da música sul-mato-grossense.

Suas apresentações mesclam um repertório variado, animado, dançante e romântico, destacando além de músicas regionais, o batidão, vanera, sertanejo universitário e releitura de clássicos sertanejos