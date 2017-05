Política ALMS realiza sessão solene para comemorar os 40 anos da Embrapa

Foto: Victor Chileno

Nesta quarta-feira (3), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul comemora os 40 anos da Embrapa Gado de Corte, a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia. Os proponentes do evento são o presidente e o 1º vice-presidente da Casa de Leis, deputados Junior Mochi (PMDB) e Onevan de Matos (PSDB).

A celebração é destinada a agraciar quem contribuiu com a pesquisa no Estado, elevando o patamar da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com soluções tecnológicas para a agricultura e pecuária, em benefício da sociedade e da economia estadual e nacional.

Serão homenageados com o diploma de honra ao mérito José Mendes Barcellos, Otávio Braga, Eberth Costa Junior, Ivo Martins Cesar, Ademir Hugo Zimmer, Zenith João de Arruda, Celso Boin, Arae Boock, Antonio Batista Sancevero, Kepler Euclides Filho, Rafael Alves e Cleber Oliveira Soraes.

Receberão placas por parceria destaque, concedidas pela Embrapa Gado de Corte, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), o Governo do Estado, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – Sistema Famasul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect), o Sistema Brasileiro do Agronegócio – SBA/Canal do Boi, a Geneplus Consultoraia Agropecuária, a Associação para o Fomento à Pesquisa do Melhoramento de Forrageiras – Unipasto, e a Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Teconologias Agropecuárias.