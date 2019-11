Acidente Alta velocidade e chuva: motociclista fica ferido em acidente na Vila Marli Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não corre risco

Motociclista ainda não identificado ficou ferido em acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta terça-feira (26), na Vila Marli, em Campo Grande. Ele colidiu violentamente a moto contra automóvel Ford Ka no cruzamento da Rua Antonio Morais de Ribeiro com a Generoso Leite. O veículo dele ficou destruído, mas ele não corre risco de morte.

Conforme apurado, o Ka seguia pela Rua Antônio Morais de Ribeiro, quando houve a colisão com a moto que estava na Generoso Leite. Testemunhas informaram que o motociclista estava em alta velocidade e avançou à preferencial. Além disso, chovia muito naquele momento, o que dificultou ainda mais que a colisão fosse evitada.

A vítima foi lançada ao solo e não teve ferimentos graves. Mesmo assim, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No carro, estavam um homem de 31 anos e a filha, de 10 anos. A menina ficou bastante assustada e também precisou ser atendida pelos bombeiros.