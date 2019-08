CLIMA Altas temperaturas criam possibilidades de chuva em MS Confira as previsões de hoje (27) para Capital e interior

Foto: Guilherme Xavier

A terça-feira (27) chega sem grandes mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem elevadas para este dia com variação estimada entre de 17°C e 38°C.

O dia será nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas da região oeste, sul e sudoeste. Nas demais áreas, parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade.

Durante a manhã, o tempo segue com umidade relativa do ar em torno de 90%, entretanto a presença da massa de ar seco no período da tarde, reduz esse valor para 25% considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para a Capital a mínima será de 21°C e a máxima de 34°C. Confira a previsão para as demais regiões do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).