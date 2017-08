Aluna de Administração da UCDB recebe medalha Aluna de Administração da UCDB recebe medalha de Honra ao Mérito Acadêmico

Ramona Santiago Bitencourt, acadêmica do curso de Administração e colaboradora da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), recebe do Conselho Regional de Administração (CRA), no próximo mês, a medalha “Honra ao Mérito Acadêmico”.

Categoria avalia acadêmicos de todo Mato Grosso do Sul e premia aqueles que possuem o melhor desempenho no curso, atividades extracurriculares, trabalhos voluntários e benefícios à comunidade. Evento acontece às 19h do dia 12 de setembro, no Auditório da Assembleia Legislativa de Campo Grande.

“Este prêmio equivale à junção de todo mérito acadêmico e contexto pessoal da Ramona. Ela soube conciliar trabalho com o curso, além de extensão e outras coisas”, comentou a professora Dra. Maria Aparecida Canale Balduino, coordenadora do curso de Administração da Católica.

A futura administradora foi aprovada na sessão plenária ordinária do Conselho com unanimidade de votos. “Esta é uma conquista nossa, minha e da UCDB. Tenho uma gratidão muito grande pela instituição e pelo curso que me transformou como pessoa e como profissional”, enfatizou Ramona.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.