São Paulo Aluno de 14 anos esfaqueia professor dentro de escola

Um aluno de 14 anos, estudante do 7º ano do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, zona leste da capital paulista, esfaqueou um professor na manhã de hoje (19). Segundo a Polícia Militar, o estudante, que também ficou ferido, saiu da sala de aula e encontrou o professor no corredor, quando o golpeou. O aluno teria voltado para a sala de aula e se ferido ao contar aos colegas o que tinha feito.

Em nota, a prefeitura informou que o estudante e o professor da Escola Municipal de Ensino Municipal Paulo Gomes Cardim estão sendo atendidos pelos serviços de saúde. O professor foi socorrido no Pronto-Socorro Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual da Vila Alpina.

O aluno foi socorrido ao Hospital das Clínicas. “A direção do CEU suspendeu as atividades de hoje na unidade. Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores”, diz a nota.