Olimpíada Aluno do Colégio Dom Bosco representa Campo Grande na Olimpíada Brasileira de Matemática Provas da etapa nacional acontecem nos dias 13 e 14 de novembro

O aluno Lucas Mateus da Costa Vacchiano, do 8º ano C do Colégio Salesiano Dom Bosco, foi selecionado para a etapa nacional da 14ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. No total, 14 alunos do Mato Grosso do Sul participam da prova, que será realizada nos dias 13 e 14 de novembro.

Com apenas 13 anos, Lucas sempre foi apaixonado pelas disciplinas da área de exatas, mas só começou a participar de competições e olimpíadas quando entrou no Colégio Dom Bosco, há três anos.

“A escola estimula a participação dos alunos nesse tipo de atividade, é uma forma de reforçar ainda mais as habilidades deles. Além de pagarmos a inscrição, oferecemos aulões preparatórios específicos. O resultado é esse que o Lucas conquistou”, comenta Cleide Maria dos Passos Arruda, Supervisora Pedagógica.

Existem duas formas do aluno participar da Olimpíada: ou ele é convidado pelo Colégio após uma análise de notas ou ele se inscreve para um processo seletivo interno. Por ser aluno Destaque em Matemática, Lucas foi convidado pela escola, fez a 1ª etapa e passou, fez a 2ª etapa e também passou, chegando, pela primeira vez, à etapa nacional.

“Exatas é uma área que as pessoas têm dificuldades, mas, para mim, sempre foi muito fácil. A prova da 2ª etapa foi bem difícil, mas eu gosto de me desafiar e estou muito feliz porque essa vai ser mais uma oportunidade de testar até onde eu consigo chegar”, finaliza Lucas.