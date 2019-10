Aluno é flagrado com arma em escola Aluno é flagrado com arma em escola e afirma que iria acertas contas Disse que pegou arma do pai

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (9) após ser flagrado com um revólver dentro de uma escola estadual na cidade de Paranhos, a 477 quilômetros de Campo Grande. Ele afirmou que iria acertas as contas com um estudante de outra unidade escolar. Conforme as informações da Polícia Militar, que realizou a apreensão do menor, a equipe foi acionada por um professor que afirmou que um de seus alunos estava sendo ameaçado de morte por outro estudante. Após a chegada da PM na escola, o aluno suspeito foi levado até a sala da diretoria. Durante revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do adolescente um revólver calibre 32 com duas munições intactas. Questionado, o adolescente de 17 anos relatou que pegou o revólver de seu pai e iria acertar contas com o aluno de outra escola por causa de uma menina. Diante dos fatos, na presença do Conselho Tutelar, a equipe apreendeu o adolescente e o encaminhou para a delegacia de polícia, que tomará as providências cabíveis.