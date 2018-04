Colégio Tic Tac & Instituto Penrabel Alunos aprendem a preservar ambiente em acervo com mais de 100 espécies marinhas "O Projeto Vida Marinha leva os alunos para conhecerem as espécies de perto"

Os alunos aprendem de forma dinâmica sobre a preservação do meio ambiente. Foto: Tero Queiroz

O Projeto Vida Marinha esteve na Colégio Tic Tac & Instituto Penrabel, levando para os alunos os ensinamentos sobre a preservação da vida marinha e o combate à poluição. Os alunos puderam ter contato com os animais e ainda ir descobrindo os nomes dos bichos e a que habitat cada espécie pertencia, isso através das explicações do Biólogo Lício Domit, de 27 anos.

Estiveram na visita alunos do 5º ano ‘B’, turma da tarde. E ainda de acordo com o colégio, todas as turmas passarão pela visita a exposição educativa. Os alunos foram levados ao ônibus onde os animais empalhados foram expostos. De acordo com Bióloga Cristina Portela, criadora e responsável pelo projeto, todos os animais expostos foram mortos por poluição ou pegos sem vida em armadilhas de pescadores, “Todo esse material foi coletado junto a pescadores do litoral paranaense, animais que vieram mortos em rede de pescador, ou encontrados mortos na beira da praia, alguns vítimas de derramamento de petróleo do navio Vicunã que explodiu no Porto de Paranaguá em 2004”, explica.

O ônibus ficou estacionado a poucos metros do colégio. Foto: Tero Queiroz

O Colégio Tic Tac, oferece ensino especializado para alunos da creche ao ensino médio. Considerado pelos pais dos alunos uma das melhores unidades de ensino de Campo Grande, o colégio traz para os alunos o Projeto Vida Marinha, que desde a sua inauguração em 2000, já atendeu milhares de alunos por todo o país.

Alunos do 5º ANO 'B', podendo experimentar a couraça de um dos animais marinhos empalhados. Foto: Tero Queiroz

As crianças se divertiram e aprenderam com os ensinamentos direcionados de formas dinâmicas a elas. No final da visitação ao acervo, considerados por muitos pesquisadores, um dos maiores acervos de animais marinhos do sul do Brasil, animais empalhados, esqueletos e conservados no álcool, os alunos puderam tocar os animais e tirar suas dúvidas.

Ônibus ultilizado como local de amostra do acervo e sala especial. Foto: Tero Queiroz

Além de trazer a explicação importantíssima e uma conscientização coletiva aos pequenos, o projeto conta com o conforto dentro do ônibus do acervo. Com a duração de 30 minutos cada turma terá direito de aprender muito sobre o meio ambiente, preservação e conscientização.

SERVIÇO

O colégio TIC TAC fica localizado na R. Brasília, 994, no Bairro Antônio, em Campo Grande – MS, mais informações no número (67) 3028-9200.