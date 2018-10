Laxante Alunos colocam laxante em suco e oferecem para colegas em escola de Dourados

Uma brincadeira de mal gosto levou dois adolescentes a Delegacia da Infância na manhã desta quinta-feira (25), após os envolvidos colocaram "laxante" em uma garrafa de suco e servirem aos colegas.

O fato aconteceu em uma escola de Dourados, onde o funcionarios do Colégio desconfiaram da atitude dos dois alunos de apenas 13 anos de idade.

Os adolescentes envolvidos estavam dentro da sala de aula com uma garrafa de suco de uva e passaram a distribuir o suco a vários alunos da sala. O funcionário desconfiou de algo estranho na atitude e na garrafa e encaminhou os alunos a direção escolar que acionou a Guarda Municipal.

Em conversa com os GMs e Direção escolar, os dois alunos acabaram confessando que colocaram um comprimido tipo "laxante" dentro do suco e passaram a dar para os colegas beberem. Aproximadamente uns 8 alunos injeriram o suco com laxante.

A equipe da Ronda Escolar Comunitária encaminhou os alunos até a Delegacia da Infância e Juventude por expor a vida ou saúde de outrem em perigo.