'Veja o vídeo' Alunos da UEMS acupam tribuna, denunciam descaso com educação e pedem contratação de professores "O conversa é para que seja finalizado ato de paralisação que acontece na UEMS"

O aluno Robson Marques (a direita) em conversa com os Deputados (a esquerda) Foto: Reprodução/Luciana Nassar

Acadêmico de artes cênicas e representante do corpo discente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Robson Marques, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ontem, quinta-feira (24), em ato com a presença de alunos de vários cursos da unidade. Em pronunciamento Robson falou sobre o desrespeito a educação e da desvalorização do “tripé educacional” na UEMS, “precisamos da garantia do tripé da universidade; ensino, pesquisa e extensão”, explicou o acadêmico.

Os acadêmicos solicitaram a sessão, para que fosse discutido o ato de paralisação que está em andamento na UEMS. Segundo os alunos o impasse é pela contratação de professores efetivos aos cursos de Artes Cênicas, Geografia e Letras.

Durante o pronunciamento Robson levantou ainda ao nível nacional o problema da educação, "Há um sucateamento nacional da educação pública. São pessoas que querem pensar a educação, mas que não são da educação", denunciou o acadêmico.

Com um orçamento de R$ 194 milhões, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) alega que atravessa uma grave crise financeira e que essa situação tem afetado na hora da contratação de profissionais.

Na tribuna, o deputado Amarildo Cruz (PT) disse tambem que a instituição passa por um processo de sucateamento. “Quando enfraquece a educação superior, os jovens perdem a oportunidade de formação. A UEMS é patrimônio de Mato Grosso do Sul e, infelizmente, a política adotada é de sucateamento, desde a retirada de sua autonomia financeira. A administração estadual precisa acenar com uma resolução concreta. O ensino público gratuito e de qualidade é uma missão do Estado. A universidade vive seu maior enfraquecimento e não podemos assistir de braços cruzados”, falou Amarildo Cruz.

Ainda em seu pronunciamento o acadêmico Robson disse que os Deputados presentes na sessão, são contraditórios em seus discursos, “Os senhores colocam sempre que são a favor da educação, que são a favor da universidade, mas votam contra o orçamento proposto pela própria universidade”, lembra o acadêmico.

Ainda segundo o estudante a falta de professores efetivos afeta diretamente na formação e na preparação desses futuros profissionais da educação. Assista o vídeo do pronunciamento de Robson na tribuna: