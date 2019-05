UCDB Alunos da UMI celebram o Dia das Mães com apresentações culturais

Em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), a Universidade da Melhor Idade (UMI) — programa de extensão da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) — promoveu uma série de apresentações culturais em homenagem às mães no hall do bloco B do campus Tamandaré.

O grupo de canto em espanhol da UMI, coordenado pela professora Mari Neli Dória apresentou-se junto com o grupo de flauta regido pela professora Marisol Carrasco Munhoz. Já o “Teatro Universitário do Idoso Ativo” (TUIA), sob direção do professor Marcelo Picolli, apresentou a peça intitulada “Mãe”, na qual os acadêmicos representaram diferentes momentos maternos, além de proclamarem um poema sobre o que é ser mãe. Apresentações de dança também fizeram parte da celebração.

Para Neide da Silva, de 68 anos, formada pela UMI há 2 anos, a comemoração do dia das mães é muito importante e um modo de não passar a data sozinha. “Meu único filho mora em Curitiba e não vai conseguir vir comemorar comigo, então para mim esse domingo vai ser só mais um dia comum. A minha festa do dia das mães está sendo aqui na UMI: estou comemorando junto com os amigos e professores que eu gosto muito”, comemorou Neide.

De acordo com a colaboradora administrativa do programa, Andreia Rocha, o evento é relevante pois as alunas se sentem valorizadas por serem homenageadas. “Com essas apresentações artísticas elas conseguem lembrar e transmitir a importância do papel das mães e todas as vezes se que doaram pelos filhos em diversas fases da vida”, comentou Andreia.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.