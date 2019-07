EDUCAÇÃO Alunos de escolas estaduais de MS terão educação financeira no currículo Governador sancionou hoje projeto de lei do deputado estadual Marçal Filho

Professora dá aula sobre educação finaceira à alunos do Ensino Médio em Campo Grande Foto: Arquivo/Tero Queiroz

Foi publicado nesta terça-feira (2), projeto de lei que inclui educação finaceira no currículo das escolas públicas de Mato Grosso do Sul. O texto foi sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

De acordo com o texto, "as escolas da rede estadual poderão incluir em seus componentes curriculares, na etapa do Ensino Médio, em caráter complementar, conteúdo programático de informação e orientação sobre o tema educação financeira."

O tema educação financeira contemplará e desenvolverá os princípios de planejamento, gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar, oportunizando a obtenção de informação, formação e orientação para o desenvolvimento de competências financeiras do cidadão.

O autor da proposta foi o deputado estadual Marça Filho (PSDB), o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa na semana passada.