Alunos de escolas estaduais se encantam com espetáculo Crianceiras

Crianças da Rede Estadual de Ensino tiveram uma aula diferente na manhã desta quarta-feira (23.10). Elas se encantaram e se divertiram com os personagens das poesias de Manoel de Barros, musicadas por Márcio de Camillo para o espetáculo Crianceiras, que foi apresentado no Palácio Popular da Cultura.

A Fundação de Cultura é parceira das apresentações desta temporada, e na manhã desta quarta-feira a diretora-presidente, Mara Caseiro, prestigiou o espetáculo. “O Crianceiras proporciona que as crianças aprendam brincando, de forma lúdica, isso tem um poder de transformação muito grande para elas. Nosso papel é esse, preparar nossos jovens para conhecer nossa história e, quem sabe, desenvolver novos talentos artísticos. Nada melhor que trabalhar cultura e educação juntos”.

Os pequenos alunos foram preparados para apreciar melhor o espetáculo e conhecer mais sobre a cultura sul-mato-grossense por meio das histórias contadas pelo poeta. Durante todo o mês de setembro eles tiveram oficinas realizadas nas escolas estaduais, em que aprenderam a cantar algumas músicas, fizeram coreografias e trabalhos de artes visuais. A professora do Centro de Educação Infantil CEI Zé Du, Elisa Helena Soares, trouxe seus alunos do Pré 2, de cinco e seis anos, usando chapéus com passarinhos confeccionados por eles mesmos nas aulas.

“Nós desenvolvemos um projeto de música na escola em que as crianças menores aprendem sobre ritmo, percepção musical e cantigas de roda, e os alunos maiores aprendem sobre compositores e estilos musicais. Na oficina em setembro estudamos Márcio de Camillo e as poesias de Manoel de Barros. Os alunos têm curiosidade de saber quem é este artista, porque musicalizou as poesias do nosso poeta. Uma coisa é falarmos nas aulas sobre o cantor, outra coisa é vê-lo num show ao vivo”.

As alunas Mallu Bertolazo Brum e Anahi de Miranda, de seis anos, estavam muito entusiasmadas ao fim da apresentação. “Eu vou contar pra minha mãe que foi muito legal. Eu gostei mais da parte do teatro, do jacaré e da menina que dançava”, diz Anahi. “Eu gostei mais das músicas e do Márcio de Camillo. E tinha também um peixe voando”, disse Mallu, dando risadas de alegria.

O músico Márcio de Camillo era todo simpatia, conversando com os pequenos, tirando selfies e dando autógrafos aos pequenos fãs. “O crianceiras é um facilitador da apreensão da poesia de Manoel de Barros pelas crianças, ao unir palavras com melodias. Sempre pensei em colocar este espetáculo dentro das escolas, com a participação das crianças. Acredito que a gente só vai sair do lugar se a gente investir em arte e educação”.