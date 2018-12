Projeto Alunos do Ceinf Marco Santullo são atendidos com projeto ambiental e recebem parque de pneus

Os alunos do Ceinf Marco Antônio Santullo, localizado no bairro Jardim Batistão receberam esta manhã (14), através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), um parquinho de pneus, do projeto “Arte com pneus”.

O projeto Arte com Pneus, idealizado pelo professor Felipe Felipe Augusto da Costa, da Divisão de Esporte, Arte e Cultura – DEAC, da SEMED e pelo agente penitenciário Vinicius Oliveira, esta entregando a 12ª unidade na Rede Municipal. O projeto tem o intuito minimizar o impacto ambiental e dialogar com os profissionais sobre os conceitos pedagógicos que podem ser explorados através dos brinquedos.

Na unidade infantil Marcos Santullo serão beneficiados 220 crianças com os brinquedos. Ao todo serão 14 peças entre balanços, motocicletas, quadriciclos, circuito psicomotor e escaladores.

O projeto de parceria já beneficiou 4,6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – REME. Para o próximo ano letivo de 2019 o projeto pretende entregar mais de dez parques para os alunos.

A Secretaria Municipal de Educação, Elza Fernandes que participou da inauguração do parquinho junto com outras autoridades e a comunidade escolar comentou sobre a importância deste projeto para as crianças.

“Estou encantada com o espaço e com a organização, muito amplo para as crianças brincarem e o parquinho ficou excelente. Para as crianças será maravilhoso ter este espaço para desenvolver as brincadeiras que faz parte do desenvolvimento deles. Esse projeto é significativo na questão social”.

A diretora do Ceinf, Jessica Alves Mendes explicou qual a importância que os brinquedos tem na área pedagógica e enfatizou que os pneus trazem imaginação ilimitadas nas brincadeiras.

“O pneu trabalha toda a parte motora da criança, eles se desenvolvem na questão corporal, na coordenação motora em todos os sentidos. O parque trás varias possibilidades de brincadeiras, as crianças vão descobrindo”.

O chefe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed, Marcos Lopes ressalta sobre a parceria das instituições.

“É importante essa parceria com a Agepen, com o trabalho com os detentos que tem esse talento, isso proporciona redução de pena. Para a Semed o beneficio fica para as crianças que são estimuladas com as atividades motoras”.

Para o pai da aluna Natalia Fernanda Pialzel, que estuda no berçário da unidade, Ednei Pialzel, vigilante, o parquinho além de ser boa iniciativa social, será também uma forma de trazer mais saúde para as crianças.

“É uma maravilha para as crianças. É um projeto bom, uma boa iniciativa para as crianças e eu creio que deu certo. As crianças irão ficar muitos felizes. Acredito também que vai ajudar no físico das crianças e isso trás saúde para as crianças”.