UCDB Alunos do Colégio Status abre temporada 2019 do Dia de Campus UCDB

Alunos do Colégio Status de Campo Grande participaram ontem (26) da primeira edição do Dia de Campus temporada 2019 da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Eles têm a possibilidade de conhecer a estrutura que a Universidade oferece e ainda tirar dúvidas com os coordenadores e docentes.

A visita começa logo cedo com a visita a Fazenda-Escola, conhecendo um pouco da realidade dos cursos de Agronomia e Zootecnia. Já aqui na sede da Instituição, o Dia de Campus tem início pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, laboratórios de solos, metal mecânica, Clínica-Escola, Academia-Escola, Hospital Veterinário, bloco Bio-saúde, Paróquia Universitária. Laboratório de Comunicação, Biotério, entre outros.

Muitos alunos ficam em dúvida qual curso escolher, como é o caso do Pedro Victor Ulisses, alunos do 3º ano do Colégio Status. Eles estão em dúvida entre engenharia Civil e Veterinária. “Aqui a gente está tendo uma experiência de ver como tudo funciona, como é a verdadeira realidade, pois vendo a gente pode se interessar mais”.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Colégio Status, Ketlyn perrud, esse é o momento de tirar as dúvidas que eles possuem com relação a profissão. “Eles têm a chance de conhecer os cursos, tomar essa decisão e se preparar para o futuro”, explicou.

O Dia de Campus é realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras pela Área de Relacionamentos (SeR) da UCDB. Escolas interessadas em proporcionar essa experiência aos alunos podem agendar a visita por meio do número (67) 3312-3562.