Alunos dos cursos de Engenharia assistem a palestra ministrada pelo presidente da Fenemi

Na noite dessa quarta-feira (2), acadêmicos do 10º semestre dos cursos de Engenharia de Controle e Automação, de Engenharia Mecânica e de Engenharia Elétrica participaram de uma palestra com o presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi), Marco Aurélio Candia Braga. A atividade fez parte da disciplina “Ética profissional”, ministrada pelo professor Dr. Mauro Conti Pereira.

Com o intuito de orientar os futuros engenheiros para o exercício da profissão, o presidente conversou com os acadêmicos, principalmente, a respeito da parte financeira. Quanto cobrar por um trabalho? O que deve ser considerado na hora de dar um preço ao cliente? As respostas para essas perguntas foram dadas de maneira simples e didática.

Segundo Marco Aurélio, o profissional deve contabilizar todos os gastos que terá para desenvolver o que foi solicitado, desde o aluguel do prédio em que vai trabalhar, até as contas de água, luz e internet, por exemplo. Além disso, deve considerar o valor da hora técnica básica para que possa garantir uma remuneração adequada diante da qualificação que possui.