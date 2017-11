Alunos fazem plantio de mudas de árvores em canteiro de avenida na Capital

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Extensão

Acadêmicos de Agronomia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), integrantes do projeto de extensão Horta Escola, e 40 alunos da Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, fizeram nesta manhã (28), o plantio de aproximadamente 50 mudas da espécie “paineira-rosa”, no canteiro da Avenida Onélia Zaprolli Testa com a Avenida Tamandaré, em Campo Grande. O projeto é coordenado pelo professor Dr. Lucas de Castro Torres.

“A ação teve como objetivo conscientizar e educar as criança quanto ao cuidado com o meio ambiente, carinho com as plantas e de tornar o ambiente em que se vive melhor. Ao mesmo tempo o curso de Agronomia, o projeto de extensão Horta Escola e a Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, promovendo essa ação de embelezamento da avenida que é próxima à UCDB”, declarou o coordenador do curso de Agronomia.

Também participaram da ação, alunos do 2°, 4°, 9° ano, a comissão do meio ambiente com alunos do 7° ano, além da diretora da Escola, Claudeci de Almeida de Paula, da diretora adjunta, Patrícia Florêncio da Silva Cardoso, da professora do laboratório de ciências Cintia Possas, das coordenadoras pedagógicas Adna Alves da Silva e Maria Rondis.