Manifesto Alunos paralizam UEMS por dez dias pedindo igualdade na contratação de professores "Foi decidido por paralização, até atenderem essa necessidade do curso"

Foto: Reprodução

Alunos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), dos cursos de Artes Cênicas, Turismo, Letras, Pedagogia e Geografia, realizam manifesto nesta tarde de terça-feira (15/05), pedindo a preservação dos direitos iguais aos cursos e a abertura de edital público para contratação de professores efetivos, “precisamos de professores, eles abrem edital apenas para um curso e nós corremos risco de desmonte do nosso curso, por falta de professores”, disse um dos alunos que participa do manifesto. Os alunos votaram ao final do manifesto por paralização de dez dias, após concluírem que a postura da pró-reitoria da UEMS foi tendenciosa ao privilegiar a contratação de professores o curso de Medicina.

"O pedido de contratação de professor de teatro é muito mais antigo, desde 2016 e eles não nos atenderam. E ainda passaram o pedido da Medicina na frente", disse Alyadna Freitas (23), manifestante do curso de Artes Cênicas. "Foi decidido por paralização, até atenderem essa necessidade do curso", finalizou o aluno Thiago Acosta.

De acordo com as informações enviadas ao site MS Notícias, o edital público foi aberto para contratação de professores para o curso de Medicina na mesma unidade, esses foram favorecidos, segundos os manifestantes, “Nós precisamos desses professores, pois esse ano o curso será avaliado, precisamos de uma boa nota”, disse outra manifestante. De acordo com o entendimento, os alunos abriram mão de parte de suas férias, para repor as aulas que serão usadas para manifestação. No vídeo abaixo veja na íntegra parte do manifesto realizado em uma assembleia geral para os alunos:

O site entrou em contato com a UEMS através de sua assessoria, que informou por meio de nota, que a abreviação para contratação de professores para o curso de medicina se deu por pela dificuldade na contratação de professores temporários para suprir necessidades imediatas do curso. De acordo com a pró-reitoria de Ensino da Universidade já foram realizados consecutivos processos eletivos para contratação de professores temporários, mas em nenhum deles foi possível atender a demanda para contratação de profissionais habilitados a assumir a docência no Curso.

Os alunos destacam que o tal processo para suprir a demanda dos cursos solicitantes, tais como Artes Cênicas, não foram realizados, dando assim o entendimento de que há um privilégio ao curso de medicina.