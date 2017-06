Prazo encerrando Doadores de sangue terão isenção em inscrição de vestibular da UCDB

Termina amanhã o prazo para doadores de sangue garantirem isenção na taxa do Vestibular de Inverno da UCDB 2017/B. Para ter a gratuidade é necessário que a doação seja feita até esta sexta-feira (9), apresentando a carteirinha de doador na Área de Relacionamento da UCDB (SeR UCDB). As inscrições para vagas em cursos presenciais e a distância devem ser feitas exclusivamente pelo site www.ucdb.br/vestibular até 25 de junho. A prova será aplicada no domingo (2/7), às 8h, no campus da Avenida Tamandaré.

As vagas são divididas em 46 opções de cursos presenciais e a distância, que além da tradição de mais de 50 anos de formação, conta com método de ensino baseado em valores e princípios para o amanhã, formando cidadãos mais críticos e conscientes. A taxa de inscrição para o Vestibular de Inverno UCDB é de R$ 30.

Os 31 cursos presenciais de graduação são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado), Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física (licenciatura e bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica (bacharelado), Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, História, Jornalismo, Letras (Português-Inglês), Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Zootecnia.

Os 20 cursos a distância são: Administração, Ciências Contábeis, Teologia, Serviço Social, Filosofia, História, Letras, Pedagogia e os tecnológicos em Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão Ambiental, Gestão de Cooperativas, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Secretariado.

As inscrições no processo seletivo 2017/B serão destinadas ao preenchimento de vagas remanescentes para os cursos presenciais, nos quais as matrículas serão efetivadas no segundo semestre, nas turmas iniciadas em 2017/A, com exceção do curso de Direito, que inicia do primeiro semestre. A prova para os cursos presenciais terá conteúdo programático do ensino médio. Já para os cursos a distância, o processo seletivo é individual e continuado. Mais informações podem ser obtidas no site www.ucdb.br ou no (67) 3312-3300.