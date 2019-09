CLIMA Amanhece chuvoso em grande parte de MS nessa quarta-feira O motivo dessa chuva é uma área de baixa pressão em deslocamento, que vai provocar queda de temperatura em todo Estado, explicou especialista

Foto: Tero Queiroz

A manhã de hoje, quarta-feira (25), é bastante chuvosa em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o dia todo permanecerá nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas para todas as regiões do Estado.

A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Franciane Rodrigues ressaltou que o volume de chuva pode ser de forte intensidade acompanhada de ventos moderados com rajadas. “O motivo dessa chuva é uma área de baixa pressão em deslocamento, que vai provocar queda de temperatura em todo Estado”, explicou a especialista.

A umidade relativa do ar pode variar entre 30% a 100%, e as temperaturas sofrerão declínio podendo variar entre de 16°C a 33°C. Na Capital o tempo será nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com as temperaturas entre 18°C e 26°C.

Confira a previsão para algumas regiões no mapa.