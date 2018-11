Clima Amanhece frio na Capital com previsão de declínio e tempo instável em MS

Foto: Defesa Civil

Nesta segunda-feira (19.11) a frente fria avança pelo Estado e mantém o tempo instável com pancadas de chuva no Centro-Norte e com declínio de temperaturas.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 60% e a temperatura oscila de 18ºC a 31ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).