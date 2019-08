Violência doméstica Ambulantes com antecedentes de violência doméstica terão restrições É obrigatório apresentação de prova de residência no munícipio

Foi sancionada na sexta-feira (9,) em Coxim, lei que regulamenta a atividade de vendedores ambulantes. Assinada pelo prefeito da cidade, Aluísio São José (PSB), o texto restringe a atuação dos trabalhadores que tiverem registros policiais e criminais de violência doméstica, crimes contra a administração pública, ameaça e outros delitos.

Regras para comercialização de alimentos e produtos diversos foram atualizadas, em relação à distância entre um estabelecimento e outro, locais para instalação de carrinhos e food trucks.

Para solicitar a licença, segue sendo obrigatório apresentação de prova de residência no munícipio há no mínimo um ano, não estar trabalhando formalmente (com registro em Carteira de Trabalho) e não ser proprietário ou sócio de estabelecimento já autorizado.