'AmigÃ£o' tenta matar outro apÃ³s flagrar troca de nudes da namorada

VIOLÊNCIA 'Amigão' tenta matar outro após flagrar troca de nudes da namorada Rapazes eram amigos há três anos; namorava a envolvida há dois

Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

O amigo de 20 anos que deu um tiro na cabeça do outro de 22 na tarde ontem (6), no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, ao ser preso disse à Polícia Militar que teria visto um ‘nudes’ da namorada no celular do amigo e por isso deu um tiro na altura da cabeça da vítima, a bala passou de raspão.

Segundo registro de ocorrência, a equipe localizou e prendeu o jovem na madrugada de hoje (7) no Bairro Parque do Lageado. O suspeito confessou o crime.

Ainda de acordo com depoimento do autor, a mulher da foto no celular é sua namorada há aproximados dois aos, e a vítima era seu amigo há três anos. No domingo o autor teria flagrado uma conversa no celular da namorada, onde viu que ela e o amigo tinham trocado fotos expondo o corpo de forma explicita, no jargão das redes sociais, os chamados: nudes.

O autor relatou que após o ocorrido, ligou para o amigo o chamando em sua casa para conversar, o papo acabou em discussão. A vítima saiu da casa do autor correndo, mas o rapaz o seguiu e acertou com um tiro. A arma utilizada no crime foi um revolver calibre. 38 que custou R$ 1,3 mil, adquirida pelo suspeito em dezembro do ano passado.

O autor do crime foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Tiradentes.