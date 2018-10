Bolsonaro Amigo de Bruna Marquezine é espancado por eleitores de Bolsonaro e atriz se revolta Ex-namorada de Neymar fez um desabafo e revelou que um amigo foi agredido por causa de movimentos políticos; rapaz foi brutalmente espancado chegou a perder a memória

A atriz Bruna Marquezine marcou presença no lançamento do livro Expressões e História, de Claudia Saad, realizado na noite da última quarta (23), em São Paulo, e citou Jair Bolsonaro. Claudia é esposa de Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e no local, Bruna falou sobre vários assuntos polêmicos com a imprensa.

Questionada sobre a campanha #EleNão, a ex-namorada de Neymar fez um desabafo e revelou que um amigo foi agredido por causa de movimentos políticos. Ela disse que ele foi espancado brutalmente e perdeu a memória: “Ele não, ele nunca! Esse homem [Jair Bolsonaro] vibra no ódio. Uma pessoa do nosso meio foi espancada na rua”.

Em seguida, ela lamentou o fato do jovem ter perdido a memória, após o espancamento: “Perdeu a memória, terá que operar o maxilar. Isso me desespera muito, não quero brigar com pessoas que amo”. “Você vai além de uma visão política, valores diferentes. Tento não brigar, cada um tem uma opinião, não existe uma verdade única”, disse ainda.

Nos últimos dias, ela tem sido um dos assuntos mais comentados da mídia por conta do fim do relacionamento com Neymar, e no mesmo evento, ela ostentou na hora de escolher o look. Bruna Marquezine usou um vestido da grife italiana Attico, marca fundada pelas it girls Gilda Ambrosio e Giogria Tordini. A roupa custa em média R$ 11.124. Além disso, a beldade usou uma sandália da marca Miu Miu no valor de R$ 3.150. A atriz foi uma das primeiras a comentar sobre o fim do namoro com Neymar.

“Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu. Eu sei que vocês [imprensa] têm de perguntar, vocês sabem que eu normalmente não falo da minha vida pessoal. Eu vou falar sobre isso porque tenho que falar, mas será só uma vez”, disse ela.