Amigos Amigos brigam durante bebedeira e acabam esfaqueados Os dois homens foram encaminhados ao pronto-socorro municipal

Dois homens que não tiveram a identidade revelada, de 44 e 52 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros às 18h desta segunda-feira (15), na rua Sete de Setembro, bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Segundo os militares, ambos consumiam bebida alcoólica e se desentenderam. O indivíduo mais velho acabou golpeando o homem de 44 anos a facadas, acertando duas perfurações no braço direito da vítima. Uma delas atingiu a articulação do antebraço e apresentava grande perda de sangue.

O autor das facadas tinha perfuração no tórax com hemorragia, mas sem profundidade. De acordo com os bombeiros, ele mesmo se lesionou. Os dois homens foram encaminhados ao pronto-socorro municipal.