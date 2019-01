Homenagem Amigos de adolescente morta em acidente prestam homenagens Adolescente de 16 anos deixou uma filha de 1 ano de idade

Nas redes sociais, os amigos e familiares de Thalline Oliveira, de 16 anos, expressaram tristeza e sentimento de luto nas primeiras horas desta quinta-feira (10). Moradora de Chapadão do Sul, a jovem morreu após ser arremessada de carro, conduzido pelo namorado, de 19 anos. O acidente aconteceu por volta das 2h, na rodovia MS-306, no sentido Pouso Frio a Chapadão do Sul. Thalline deixa uma filha de 1 ano.

Tristes e não acreditando na notícia trágica, uma amiga da jovem, publicou na página da adolescente. “#luto, descanse em paz pequena”. Outro amigo da vítima comentou “Vai com Deus amiga”.

O velório de Thalline será a partir das 17h na Veladoria Municipal em Chapadão do Sul. O sepultamento está previsto para amanhã às 08h.

ACIDENTE FATAL

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, Thalline Oliveira, de 16 anos, após o acidente os jovens foram encontrados e socorridos 5 horas após o capotamento.

De acordo com o site Jovem Sul News, no local do acidente, o tio de Oliveira, contou que o sobrinho teria perdido o controle da direção do veículo ao realizar uma ultrapassagem.

Condutor do veículo estava com ferimentos graves na perna direita e bacia, além de outras escoriações pelo corpo e sentia muitas dores.

O casal teria sido encontrado por amigos que trabalham em uma fazenda próxima. Estes acionaram os familiares e o Corpo de Bombeiros. O rapaz foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Namorado da vítima não é habilitado e o veículo estava em nome de outra pessoa.

A Polícia Civil investiga o caso.