Amigos organizam arrecadação online para custear cirurgia de jornalista Jota Menon precisa remover um câncer na faringe/laringe

Jornalista Jota Menon conta com apoio de amigos.

Amigos iniciaram arrecadação online com objetivo de chegar a R$ 30 mil para custear cirurgia do jornalista Jota Menon, de Campo Grande, mas que hoje se encontra em Maracaju. Menon precisa ser submetido a uma faringolaringectomia total com esvaziamento da cervical, para remoção de um câncer na faringe/laringe.

Por se tratar de um tumor maligno, invasivo e que já manifesta tendência de metástase, a sua extração se torna urgente, motivo pelo qual a cirurgia precisa ser realizada no menor espaço de tempo possível. Os interessados em ajudar podem fazer sua contribuição na internet, por meio deste link: Site Vakinha.