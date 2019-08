Anac Anac autoriza pequenas companhias a usar slots da Avianca em Congonhas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a operação no aeroporto das empresas Passaredo e Map. As duas companhias receberam, ao lado da Azul, os slots, autorizações de pousos e decolagens no terminais, que pertenciam a Avianca, que suspendeu as operações em maio. Com a decisão efetuada ontem (14), dos 41 slots da Avianca, a MAP vai operar 12; a Azul 15, e a Passaredo ficou com 14. Todos eles, nos horários que eram operados pela Avianca Brasil na pista principal.

"A aprovação ocorreu após análise realizada em conjunto com o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) dos requisitos operacionais e de performance das aeronaves das empresas aéreas. Após a aprovação, as empresas poderão iniciar a oferta de voos de acordo com os horários alocados e as rotas registradas", disse a Anac.

Na terça-feira (13), a Azul anunciou o início da venda de passagens para a ponte aérea Rio-São Paulo. A empresa informou que fará 16 voos diários entre Congonhas e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com início das viagens previsto para 29 de agosto.

A Azul usará de cinco a seis aeronaves Embraer E-195, inicialmente na pista auxiliar do aeroporto. A empresa disse que vai operar com tarifas iniciais de R$ 99 por trecho.

A Anac também confirmou a alocação dos 14 slots da pista auxiliar para a empresa Two Flex dedicada à aviação regional com aviões de até nove lugares.

No final de julho, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) redistribuiu os 41 slots da Avianca em Congonhas para a Azul, Map e Passaredo, três das quatro empresas que manifestaram interesse nas autorizações.

A decisão de redistribuir os slots foi tomada pela Anac no dia 25 de julho, em reunião extraordinária e vale para a temporada de 27/10/2019 a 28/3/2020, mas, segundo a Anac, considerando o nível crítico de concentração e alta saturação da infraestrutura de Congonhas, as empresas estão autorizadas a iniciar imediatamente a oferta de voos.

Mesmo com a redistribuição dos slots, duas companhias concentram mais de 87% dos slot de Congonhas: A Gol e a Latam, com pouco mais de 43% dos slots da pista principal, cada. A Azul, Passaredo e MAP dividem o restante, pouco mais de 12%.