2º turno Anatel vai acompanhar sistema de transmissão de votos no 2º turno

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje (8) que acompanhará o funcionamento das redes utilizadas na transmissão dos dados das urnas eletrônicas durante o segundo turno das eleições, no dia 28.

De acordo com a agência, não houve nenhum problema no sistema de transmissão para os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o primeiro turno. A Anatel disse que esteve no Centro de Monitoramento do TSE, em Brasília, por meio de sua gerência de fiscalização "para garantir a resolução, pelas prestadoras, de qualquer intercorrência no funcionamento das redes."

Também estiveram no local representantes das diferentes empresas de telecomunicações contratadas pelo Tribunal, como Vivo, Oi, Claro, Embratel, entre outras. Segundo a Anatel, nos estados, as gerências regionais e unidades operacionais da Anatel ficaram disponíveis, "caso fosse necessária a atuação local junto aos Tribunais Regionais Eleitorais", informou a assessoria.

A assessoria disse que, antes das eleições, a Anatel emitiu 85 notificações ou ofícios a outros órgãos para evitar situações que prejudicassem a transmissão das informações das urnas para a apuração dos votos.

"A interação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT], o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [Dnit] e o Exército, entre outros, buscou evitar a realização de obras nos estados que pudessem danificar a infraestrutura das redes das prestadoras", disse a Anatel.