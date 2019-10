Lesão Crônica André Rizek diz que Hernanes tem lesão crônica grave no tornozelo; São Paulo nega a informação

Durante o Seleção SporTV desta segunda-feira, o apresentador André Rizek disse que Hernanes, do São Paulo, tem um problema "grave" no tornozelo. A lesão, segundo o jornalista crônica, tem atrapalhado o desempenho do jogador na temporada.

– Vou te dar uma informação sobre Hernanes: ele está com um problema grave no tornozelo, um problema crônico pelo que me falaram. Dificuldades físicas mesmo. Está fazendo força para jogar, muitas dores. Gosto muito dele, mas está com essa dificuldade – disse o apresentador.

O São Paulo, após a divulgação da informação, negou que o jogador tenha um problema crônico na região. Acrescentou que jamais teve qualquer lesão grave no tornozelo. Hernanes foi titular na vitória do Tricolor Paulista contra o Fortaleza, no último domingo.