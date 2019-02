Aneel inspeciona 21 barragens

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou (22) a lista das 21 usinas hidrelétricas que foram inspecionadas desde o dia 12. Segundo nota divulgada pela agência reguladora, nenhuma das barragens vistoriadas apresenta risco.

As visitas, in loco, foram feitas por força-tarefa que inclui tanto representantes da Aneel quanto de agências estaduais. A operação, que começou no último dia 12, vai fiscalizar, até maio, as barragens de 142 usinas hidrelétricas em 18 estados.

De acordo com a Aneel, até o momento, foram vistoriadas barragens em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso.



A lista completa está disponível na página da Aneel.

A força-tarefa “não identificou anomalias que possam afetar a segurança das barragens vistoriadas”, acrescentou a agência.

Fiscalização

Após a primeira etapa de inspeção, a Aneel continuará, entre maio e dezembro, a inspeção presencial para totalizar 335 empreendimentos fiscalizados em 2019.

A força-tarefa verifica a elaboração, pelos empreendedores, dos planos de Segurança de Barragens e de Ação Emergencial das usinas, em conformidade com a Lei 12.334, de 2010, e seu adequado cumprimento.

Além disso, os servidores da agência conferem se os empreendedores realizaram as inspeções de segurança e verificam as condições operativas das estruturas das usinas e o estado de conservação.