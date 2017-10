Energia sustentável ANEL anuncia aumento de conta de luz e hoteis economizam com sustentabilidade "Será um acréscimo de R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-hora"

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) divulgou que a bandeira tarifária na conta de energia elétrica será vermelha a partir deste mês de outubro, ou seja, com acréscimo de R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-hora (kwh) consumidos na conta de luz.

Um dos setores que “sofre” com a cobrança do consumo de energia é a rede hoteleira. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2016 – Pesquisa de Serviços de Hospedagem – há em torno de 31.299 estabelecimentos no país, que possuíam 1.011.254 unidades habitacionais (suítes, quartos e chalés) e 2.407.892 leitos.

A maior parte da rede hoteleira do Brasil está no Sudeste com 41,8% dos estabelecimentos. Em segundo vem o Nordeste com 23,6%. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia são os estados líderes em número de estabelecimentos de hospedagem e, juntos, são responsáveis por 48% do total dos hotéis.

Para driblar os custos, muitos hotéis têm buscados energias alternativas, assim como é o caso do Hotel Pousada Vale do Sol, em Pompéia –SP (foto ao lado), que investiu cerca de R$ 230 mil em energia solar (energia fotovoltaica). De acordo com o proprietário José Carlos de Sá, ele optou pelo sistema por ser uma energia limpa e pela redução de custo.

Desde que instalou os equipamentos em 2015 houve uma queda considerável em sua conta. “Chegamos a pagar R$ 8.600,00 reais por mês, e após instalação nunca ultrapassamos R$ 2.500,00”, afirma José Carlos. O sistema implantado abastece diversas atividades no hotel, como: lavanderia, iluminação externa e interna, campo de futebol, quadra de tênis, cozinha, câmara fria etc. O projeto conta com quatro inversores da marca austríaca Fronius e com 194 placas solares.

Segundo Denilson Tinim, técnico e especialista da multinacional Fronius, os números da venda de inversores da empresa aumentaram 160% desde 2015. E um dos segmentos que ajudou a alavancar as vendas foi o hoteleiro. “Temos grandes expectativas para o próximo ano. A intenção é aumentar em 300% as vendas de inversores solares e a expectativa é que o mercado hoteleiro seja responsável por aproximadamente 30% das vendas”, comenta Denilson.

