Angra 2 Ã© desligada para manutenÃ§Ã£o

Manutenção Angra 2 é desligada para manutenção

A Eletronuclear informou hoje (7) que desconectou a usina nuclear Angra 2 do Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a empresa, a usina foi desconectada ontem (6), às 22h51, para manutenção no sistema de resfriamento do gerador elétrico, na parte não nuclear da usina. A previsão é que o trabalho dure três dias.

Essa é a segunda vez que a usina é desconectada este ano. Em janeiro, o desligamento ocorreu na parte não nuclear da usina devido à atuação da proteção elétrica de um dos transformadores principais do circuito de 500 kV.

A usina de Angra 2 começou a operar comercialmente em 2001. Com potência de 1.350 megawatts, é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes.