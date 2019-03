Anitta Anitta usa joias avaliadas em R$ 250 mil em premiação; sapatos custam R$ 10 mil Marina Ruy Barbosa comentou na publicação de Anitta com o look, a atriz escreveu: "Eu tenho esse vestido"

Após muitas dificuldades para montar looks em premiações internacionais, como quando extraviaram o vestido que a cantora usaria no Grammy Latino, a Poderosa deixou todos babando ao chegar para o prêmio "Tu musica urbana", em Porto Rico, com joias avaliadas em R$ 250 mil.

Na noite dessa quinta-feira, Anitta participou pela primeira vez do "Premio Tu Música Urbana", em Porto Rico. A cantora escolheu um par de brincos solitários e piercings duplos de diamantes da designer Andrea Conti para destacar a produção composta por vestido e salto Yves Saint-Laurent. O valor total das joias é R$ 250 mil.

Além de ostentar com as joias, o sapato escolhido por Anitta não fica por menos. O modelo exótico da grife francesa Yves Saint-Laurent, com pelos na parte de trás, custa R$ 10 mil.

Marina Ruy Barbosa comentou na publicação de Anitta com o look, a atriz escreveu: "Eu tenho esse vestido", sem perder o bom humor, a cantora respondeu: "Vendi um rim, menina, para comprar esse babado".