Festividades Aniversário de 38 anos de Tacuru estimula decoração especial em toda cidade "A grande programação de comemoração traz shows, inauguração de obras e atividades esportivas"

O prefeito Foto: Reprodução/A Gazeta News

O município de Tacuru comemora neste domingo, 13 de maio, 38 anos de emancipação político administrativo com uma vasta programação. Serão shows artísticos, inauguração e lançamento de obras e atividades esportivas, entre elas o 19º Encontro Interestadual de Clubes de Laço.

A programação festiva em torno da data começa nesta quinta-feira (10) com um baile de gala a partir das 19h na sede social da Melhor Idade.

Na sexta-feira, dia 11 terão início as laçadas no Clube do Laço A Carreta, lançamento de pavimentação asfáltica e entrega de patrulha mecanizada, eventos programados para as 15h e a noite a programação segue com um show com a dupla Jean & Leonel.

Entrevista com o prefeito do município: o prefeito Carlos Alberto Pelegrini e a primeira-dama Vera Jane parabenizam a população tacuruense pelo 38º aniversário do município e convidam a população para prestigiar as atividades alusivas a data. Abaixo fotos da decoração criada especialmente para comemorar a data.

No sábado, dia 12 de maio, às 9h o prefeito Carlos Alberto Pelegrini, o “Carlinhos Pelegrini”, sua equipe de governo e vereadores do município, farão às 9h da manhã, a abertura e reinauguração do Posto de Saúde Aureliano Durê e às 10h farão o lançamento oficial da obra do “Parque do Lago”.

Também no sábado segue a programação festiva no Clube do Laço A Carreta com as provas de laço e a noite, por meio de uma parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Tacuru traz para a população do município e de toda a região, um show ao lar livre com a dupla, Alex & Yvan.

No domingo, 13 de maio, dia do aniversário de Tacuru, a programação segue com as laçadas e a noite, encerrando a agenda de eventos alusivos ao aniversário do município, a Prefeitura de Tacuru irá promover um show com a dupla Pedro & Evandro.

Decoração especial

Com o objetivo de embelezar a cidade, com muita criatividade a Prefeitura de Tacuru, por meio do Departamento de Cultura, fazendo o emprego de material que em situação normal seria descartado, entre eles a sucata de uma Kombi, criou verdadeiras obras de arte e espalhou pela cidade.

O prefeito Carlinhos Pelegrini e a primeira-dama Vera Jane parabenizam a todos os cidadão tacuruense pela data especial e convidam a população local e da região para conhecer as atrações de Tacuru e participarem das festividades alusivas ao aniversário do município.