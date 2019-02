DISCURSO EMOCIONANTE Ano da história negra, diz Sapike Lee no Oscar 2019 Veja a lista completa dos premiados

O diretor Spike Lee no tapete vermelho do Oscar 2019 Foto: Frazer Harrison/Getty Images North America/AFP

A noite de ontem, 24, aconteceu a grande cerimônia Oscar 2019. Com diferêncial importante para a história, a cerimônia teve recorde de maior número de prêmios para profissionais negros, 7 estatuetas e para mulheres, 15.

Um dos premiados, Spike Lee, que ganhou Melhor Roteiro Adaptado, por "Infiltrado na Klan", fez um discurso emocionante, após criticar a ausência de negros na premiação do ano passado, esse ano chegou a dizer, que o 24 de fevereiro é o mês do ano da história negra.

DISCURSO DE LEE:

"Hoje é 24 de fevereiro, o mês mais curto do ano. Também é o mês do ano da história negra. 1619... Há 400 anos nós fomos roubados da África e trazidos para a Virginia, escravizados. A minha avó, que viveu até 100 anos de idade, apesar de sua mãe ter sido escrava, conseguiu se formar. Ela viveu anos com seu seguro social, e conseguiu me levar para a universidade NYU. Diante do mundo, eu gostaria de reverenciar os ancestrais que construíram esse país, e também os que sofreram genocídios. Os ancestrais que vão ajudar a voltarmos a ganhar nossa humanidade. As eleições de 2020 estão chegando, vamos pensar nisso. Como nos mobilizar, estar do lado certo da história. É uma escolha moral. Do amor sobre ódio. Vamos fazer a coisa certa".

A academia consagrou filmes como "Green Book: O Guia", “Roma” e "Bohemian Rhapsody" como os melhores da noite.

O grande vencedor do Oscar, foi "Green Book", que faturou a premiação de melhor filme, o título ainda venceu nas categorias de ator coadjuvante (Mahershala Ali) e roteiro original.

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES

MELHOR FILME

"Green Book: O guia"

ATOR

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

ATRIZ

Olivia Colman ("A Favorita")

DIRETOR

Alfonso Cuarón ("Roma")

ATRIZ COADJUVANTE

Regina King - "Se a rua Beale falasse"

TRILHA SONORA ORIGINAL

"Pantera Negra"

ATOR COADJUVANTE

Mahershala Ali - "Green Book - O guia"

ROTEIRO ADAPTADO

"Infiltrado na Klan"

ROTEIRO ORIGINAL

"Green Book - O guia"

EDIÇÃO

"Bohemian Rhapsody"

FOTOGRAFIA

"Roma"

FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

"Roma"

MELHOR ANIMAÇÃO

"Homem-Aranha no Aranhaverso"

CANÇÃO ORIGINAL

"Shallow", "Nasce uma estrela"

FIGURINO

"Pantera Negra"

CURTA-METRAGEM

"Skin"

EDIÇÃO DE SOM

"Bohemian Rhapsody"

MIXAGEM DE SOM

"Bohemian Rhapsody"

CURTA DE ANIMAÇÃO

"Bao"

DIREÇÃO DE ARTE

"Pantera Negra"

EFEITOS VISUAIS

"O primeiro homem"

MAQUIAGEM E PENTEADO

"Vice"

DOCUMENTÁRIO

"Free Solo"

DOCUMENTÁRIO CURTA-METRAGEM

"Absorvendo o tabu"