FUTURO Ano que vem empresa testa Uber voador em três cidades do mundo São Paulo está nos planos da empresa de transporte diz, CEO

PARA O ALTO - O CEO da Uber e o protótipo do carro voador: superunicórnio em busca de lucro inédito Foto: Tasos Katopodis/Uber Elevate/Getty Images

Dara Khosrowshahi, diretor-executivo da Uber, revelou em entrevista revista Veja, que a empresa de aplicativos de transporte deve testar táxis voadores já no ano que vem, uma espécie de helicóptero.

Com resultado negativo de R$ 1,8 bilhão de prejuízo em 2018, Dara disse a Veja em entrevista em um evento da companhia sobre mobilidade aérea em Washington, nos Estados Unidos, que o objetivo dele na empresa é torna-la lucrativa. “Estamos numa indústria de 14 ou 15 bilhões de dólares, no transporte de pessoas, comida e carga. O potencial é tão grande que investimos agressivamente. Meu trabalho é fazer com que a empresa se torne lucrativa, e tenho certeza de que a nossa equipe será capaz disso”, ressaltou.

Conforme Dara, o transporte no plano terrestre não é mais suficiente, o transporte no subsolo é caro e a tecnologia deve facilitar o ousado empreendimento. “Finalmente a tecnologia nos permitirá explorar o céu. Então não acho que é uma derrota, mas uma vitória, que vai transformar radicalmente o transporte. Isso vai requerer investimentos significativos antes da comercialização. Empresas visionárias como a nossa, que estão dispostas a investir nisso, precisarão de muito talento não só em engenharia, mas em relacionamentos, em regulação, e necessitamos que os governos sejam parceiros”, explicou.

A primeira cidade fora dos Estados Unidos que será testado o Uber Elevate, ou Uber Air, será Melbourne, na Austrália. Dara disse que conhece os problemas de transporte em São Paulo, e que deseja apresentar logo a proposta a cidade brasileira. “Acho que será muito bem recebida”, avaliou.

O empresário ainda explicou que existem limitações. “Por exemplo, em pontos de pouso nos lugares certos. Precisa obter as licenças corretas etc.. Isso requer diálogo com a administração do espaço aéreo, com os governos municipais”, disse.

Ainda segundo o empreendedor, a Uber está construindo um centro de engenharia no Brasil, voltado à segurança. Ele também lembrou que a Uber no Brasil fez com que a empresa olhasse com maior detalhe para segurança do passageiro. “Nosso escritório no Brasil enfatizou sempre a ideia de que a segurança deveria ser nossa prioridade número 1 da companhia, devido a incidentes que aconteceram no Brasil”, especificou.

Conforme Dara, o Brasil é um dos maiores consumidores de aplicativo de segurança no mundo.

O chefe da Uber, explicou ainda, que as máquinas não estão sendo testadas para substituir a mão de obra humana e sim para se aliar aos homens e que os táxis aéreos não representam ameaça alguma as reservas de trabalho. “Haverá um mundo no qual as máquinas farão a maior parte do trabalho de direção. Será mais seguro. Acredito que a mudança será rápida, mas não abrupta. Existirão outras maneiras de o motorista de hoje garantir seu sustento”, classificou.

Respondendo a comparação feita pela Veja, com relação ao transporte aéreo ser arriscado, o empresário enfatizou que a aviação é o transporte mais seguro da Terra.

*VEJA, leia a entrevista completa na edição da revista que sai dia 10 de julho.