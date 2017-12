Antes da viagem, acadêmicos da UCDB vencedores do Santander Universidades participam da última reuni

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Cooperação Internacional

Os cinco acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) selecionados pelo programa de bolsas Santander Universidades Ibero-americanas se encontraram na sexta-feira (8) na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para uma última reunião antes do intercâmbio que durará um semestre no exterior.

Na data, foram conferidos os passaportes, passagens, vistos, seguro-saúde e até mesmo as matérias escolhidas por cada aluno para serem cursadas durante a viagem. A bolsa de estudos oferecida pelo programa é de três mil euros cada uma, e os acadêmicos vencedores puderam escolher um dos nove países em que o programa Ibero-americanas está presente para realizar o intercâmbio. Entre as instituições escolhidas pelo grupo está a Universidad Austral de Chile, a PUC do Chile, a Universidade do Porto em Portugal e a Universidad Nacional de Colombia.

“Como a maioria dos alunos nunca viajou para o exterior, achei importante ter esse cuidado com cada um e passar orientações. Precisamos dar algumas informações culturais e conselhos de como eles devem se comportar, porque eles são nosso cartão de visita para que os acadêmicos de fora também se interessarem em vir para a UCDB”, explicou Aline Castro, da assessoria de Relações Internacionais da Católica.

Em 2018, haverá uma nova edição do programa de bolsas Santander Universidades Ibero-americanas, interessados em participar podem acompanhar o lançamento do edital pela página da Cooperação Internacional no site da UCDB e também pelo site do Santander Universidades.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.